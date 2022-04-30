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Штурмовик і дев'ять безпілотників: у ЗСУ розповіли про збиті повітряні цілі за день

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Київ, Субота 30 квітня 2022 01:33
Штурмовик і дев'ять безпілотників: у ЗСУ розповіли про збиті повітряні цілі за день Збитий літак РФ (Фото: armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили України за минулу добу збили десять повітряних цілей противника. Серед знищених об'єктів - один штурмовик Су-25 і дев'ять безпілотних літаючих апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Для ураження літака і безпілотників "Орлан-10" російської армії протиповітряна оборона Сухопутних військ і Повітряних Сил використовували різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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