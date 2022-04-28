У Києві під час візиту генсека ООН пролунали вибухи. Над одним з районів хмара диму

На правому березі Києва ввечері 28 квітня пролунали вибухи. У цей час у столиці з візитом перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як повідомляють очевидці, над одним із районів Києва піднялася хмара диму. Мешканці будинків, які розташовані неподалік від місця події, кажуть, що вибух був дуже потужним.

Наразі невідомо, чи був це російський ракетний удар. Однак варто зазначити, що у столиці о 18:22 було оголошено про повітряну загрозу, яка триває досі.

Оновлено.

Речниця ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Суспільному" розповіла, що по місту було два ракетних удари. На місце події вже виїхали рятувальники.

Оновлено 20:45.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що дві ракети влучили по Шевченківському району Києва. Наразі інформації про потерпілих немає.

Оновлено 21:06.

Як повідомляє в коментарі для "Громадське" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, російські ракети влучили у перші поверхи двох будівель. Наразі точна кількість потерпілих невідома.

На місці працюють рятувальники.

Оновлено 21:29.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, внаслідок обстрілів по Києву, запитав, чому Росія й надалі перебуває в Раді безпеки ООН.

"Ще позавчора Антоні Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?", - пише Подоляк.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ негайно об'єднатися для якнайшвидшої перемоги над Росією.

"Це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над рф і навколо України має об‘єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по вирішенню гуманітарних питань, більше допомоги. Бо щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти", - пише Єрмак.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков, заявив, що ракетний удар по Києву був замахом на життя Гутерреша й світової безпеки.

"У той час як Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом у Києві, постійний член Ради Безпеки ООН - Росія - завдає ракетних ударів по місту. Це атака на безпеку Генерального секретаря та світову безпеку!", - пише міністр оборони України.

Оновлено 21:52.

Стало відомо, що в результаті ракетних ударів по Києву постраждали щонайменше троє людей. Їх відправили до лікарні.