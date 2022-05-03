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У Держдепі бачать мало ознак, що переговори РФ і України дадуть результат

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Вівторок 03 травня 2022 05:58
У Держдепі бачать мало ознак, що переговори РФ і України дадуть результат Фото: радник Держдепу США Дерек Шолле (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки бачать мало ознак того, що переговори між РФ і Україною "проходять плідно", оскільки війна досі триває, заявив радник Держдепартаменту Дерек Шолле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, Кремль, судячи з усього, не бажає "вести серйозні переговори".

Високопоставлений представник Держдепу зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен розмовляв телефоном з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом перед його поїздкою минулого тижня до Москви та Києва для розмови з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

"Ми, звичайно, будемо з нетерпінням чекати можливості, щоб дізнатися у генерального секретаря про його поїздку і про те, чи є шанс просунутися вперед по шляху миру. Ми (в цьому) сумніваємося. Ми бачили мало ознак того, що переговори виявляться плідними. Росія, схоже, не хоче вести серйозні переговори", - сказав Шолле.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому переговори з Росією сповільнилися.

Також ми писали, що у відповідь на пропозицію Зеленського провести переговори в Маріуполі щодо евакуації громадян представник Кремля нагадав висунутий раніше Путіним ультиматум.

Додамо також, президент Володимир Зеленський наголошував, що будь-які псевдореферендуми на окупованих територіях ускладнять переговори України з РФ.

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