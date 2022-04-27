ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія випустила по Україні понад 1300 ракет

Новость на русском →
Київ, Середа 27 квітня 2022 03:16
Росія випустила по Україні понад 1300 ракет Крилата ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія випустила по Україні понад 1300 ракет. Йдеться про ракетне озброєння і повітряного, і морського, і наземного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Анни Маляр в ефірі телемарафону.

"За нашими даними у них вже запаси скоротилися більш ніж удвічі за той час, який вони з 24 лютого активно їх використовують по території України. Приблизно цифри, які називаються, це понад 1000 ракет вони вже використовували. Точніше, більш як 1300 ракет. Якщо вважати, що вдвічі скоротилося, то приблизно можна порахувати, скільки залишається", - повідомила Маляр.

Маляр також зазначила, що у Росії є виробництво ракет, але воно ускладнене через санкції. В результаті економічних обмежень військова промисловість не може отримати ряд комплектуючих. Наявного запасу деталей вистачить на кілька місяців.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами