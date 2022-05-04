Європейський союз відмовиться від російської нафти в найближчі півроку, - WSJ

Шостий пакет санкцій, який готує Європейський союз проти Росії, передбачає відмову від закупівель російської нафти протягом шести місяців. Також до кінця року планується відмова від імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

У середу, 4 травня, представники 27 країн ЄС повинні обговорити ініціативу про відмову від російської нафти й прийняти рішення вже на цьому тижні. Країни-члени блоку повинні припинити імпорт російської сирої нафти протягом пів року. Також передбачається, що Угорщина і Словаччина отримають 20 місяців на відмову від нафтового імпорту зважаючи на найбільшу в ЄС залежність від російських нафтопродуктів. На такі ж пільги претендують Чехія і Болгарія. Для затвердження санкцій потрібне одноголосне голосування всіх членів ЄС.