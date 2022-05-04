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Європейський союз відмовиться від російської нафти в найближчі півроку, - WSJ

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Брюссель, Середа 04 травня 2022 03:19
Європейський союз відмовиться від російської нафти в найближчі півроку, - WSJ Ремонт нафтопроводу (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Шостий пакет санкцій, який готує Європейський союз проти Росії, передбачає відмову від закупівель російської нафти протягом шести місяців. Також до кінця року планується відмова від імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

У середу, 4 травня, представники 27 країн ЄС повинні обговорити ініціативу про відмову від російської нафти й прийняти рішення вже на цьому тижні. Країни-члени блоку повинні припинити імпорт російської сирої нафти протягом пів року.

Також передбачається, що Угорщина і Словаччина отримають 20 місяців на відмову від нафтового імпорту зважаючи на найбільшу в ЄС залежність від російських нафтопродуктів. На такі ж пільги претендують Чехія і Болгарія. Для затвердження санкцій потрібне одноголосне голосування всіх членів ЄС.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Євросоюзі не залишилося держав, які виступають проти ембарго на російську нафту, проте згодом спікер уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на введення обмежень на покупку нафти з РФ.

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