ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відреагував на запуски ракет над АЕС: "Вони погрожують чи пристрілюються?"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 26 квітня 2022 22:15
Зеленський відреагував на запуски ракет над АЕС: "Вони погрожують чи пристрілюються?" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запуски окупантами крилатих ракет над українськими атомними електростанціями (АЕС). Глава держави задався питанням: росіяни таким чином погрожують чи пристрілюються?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Вони запустили три ракети так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками АЕС. Причому відразу над блоками трьох АЕС - Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської. Що це таке? Вони загрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 25 квітня на Хмельницькій АЕС зафіксували проліт двох російських крилатих ракет.

Зазначимо, тижнем раніше окупанти запустили ракети над Південноукраїнською АЕС. В "Енергоатомі" ці випадки назвали черговим актом ядерного тероризму з боку Росії.

Війна Росії проти України йде 62-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський АЕС Війна в Україні
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами