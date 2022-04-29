Літак, ракети і майже десяток безпілотників: ЗСУ розповіли про збиті повітряні цілі

Повітряні сили ЗСУ за 28 квітня збили 15 повітряних об'єктів противника, серед них – літак, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Повітряних сил ЗСУ.

У ЗСУ зазначають, що російська армія поступово нарощує сили та засоби як на землі, так і на небі, крім того, почастішали авіаційні удари, пуски крилатих ракет авіаційного і морського базування.

За минулу добу українським військовим вдалося збити п'ять ракет типу "Калібр" і типу "Х". Також сили ППО знищили 9 безпілотників: 7 – типу "Орлан-10" і два – невстановленого типу. Крім того, в Харківській області зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил збив черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.