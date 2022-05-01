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Президент Фінляндії розповів про безпеку країни до вступу в НАТО

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Неділя 01 травня 2022 04:40
Президент Фінляндії розповів про безпеку країни до вступу в НАТО Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Президент Фінляндії Саулі Нііністе відповів на найгостріше питання про безпеку країни протягом передбачуваного періоду в кілька місяців між подачею заявки в НАТО і прийомом в Альянс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Ilta-Sanomat.

"Коли зараз на східному кордоні утворився вакуум майже на тисячу кілометрів без військової присутності, ми обов'язково побачимо, що Росія, можливо, буде групувати або створювати нові бази, війська, а також озброєння в цьому районі. Це стало абсолютно ясно", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що стосується Балтійського моря, слід пам'ятати, що Калінінград займає центральне місце в російській стратегії, тому присутність російських військових в Балтійському морі може бути посилена.

Нагадаємо, на початку березня Байден зустрівся з Нііністе на тлі збільшеної підтримки НАТО у Фінляндії.

Ми також писали про те, що Фінляндія надасть додаткову військову техніку Україні.

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