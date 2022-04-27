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Глава Міноборони Німеччини розповіла про зустріч з Резніковим: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною"

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Рамштайн, Німеччина, Середа 27 квітня 2022 03:51
Глава Міноборони Німеччини розповіла про зустріч з Резніковим: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною" Фото: глави Міноборони України та Німеччини Олексій Резніков і Крістін Ламбрехт на конференції в Рамштайні (twitter.com/BMVg_Bundeswehr)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поспілкувалася зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим на конференції на американській авіабазі Рамштайн, і запевнила в підтримці України, яка протистоїть російському вторгненню.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини у Twitter.

"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною - так сказала міністр Ламбрехт своєму українському колезі Олексію Резнікову в особистій бесіді", - йдеться в публікації.

Також в оборонному відомстві ФРН зазначили, що конференція в Рамштайні за участю представників 40 країн "дала зрозуміти: НАТО і ЄС разом і продовжують підтримувати Україну".

Зустріч глав Міноборони України та Німеччини Олексія Резнікова і Крістін Ламбрехт в Рамштайні на конференції (фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr)

Раніше повідомлялося, що Німеччина вирішила поставити в Україну зенітні комплекси Gepard.

Нагадаємо, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню.

На конференції Резніков пояснив західним партнерам, що постачання озброєння Україні наближають загальну перемогу над РФ.

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