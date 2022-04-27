Глава Міноборони Німеччини розповіла про зустріч з Резніковим: "Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною"
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поспілкувалася зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим на конференції на американській авіабазі Рамштайн, і запевнила в підтримці України, яка протистоїть російському вторгненню.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини у Twitter.
"Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною - так сказала міністр Ламбрехт своєму українському колезі Олексію Резнікову в особистій бесіді", - йдеться в публікації.
Також в оборонному відомстві ФРН зазначили, що конференція в Рамштайні за участю представників 40 країн "дала зрозуміти: НАТО і ЄС разом і продовжують підтримувати Україну".
Зустріч глав Міноборони України та Німеччини Олексія Резнікова і Крістін Ламбрехт в Рамштайні на конференції (фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr)
Раніше повідомлялося, що Німеччина вирішила поставити в Україну зенітні комплекси Gepard.
Нагадаємо, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню.
На конференції Резніков пояснив західним партнерам, що постачання озброєння Україні наближають загальну перемогу над РФ.
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