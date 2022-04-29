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До Польщі прибув іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги для України

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Гдиня, Польща, П'ятниця 29 квітня 2022 05:50
До Польщі прибув іспанський корабель з 200 тоннами військової допомоги для України Фото: іспанський військовий корабель "Ізабель" (Spanish Navy)
Автор: Володимир Костирін

У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії "Ізабель" (Ysabel) з 200 тоннами озброєння і військової техніки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Dziennik.pl.

Інформацію про прибуття логістичного корабля в порт Польщі і швартування в четвер, 28 квітня, підтвердив прес-секретар 3-ї флотилії кораблів.

Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.

Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про зміну позиції з постачання озброєнь в Україну. Чиновник також анонсував постачання наступального озброєння.

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