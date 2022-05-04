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Росіяни не розуміють "денацифікацію". Кремль вирішив відмовитися від терміна, - дослідники

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Москва, Середа 04 травня 2022 11:50
Росіяни не розуміють "денацифікацію". Кремль вирішив відмовитися від терміна, - дослідники Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія прийняла рішення різко скоротив використання терміна "денацифікація", який президент Володимир Путін поряд з" демілітаризацією " згадував як причину початку війни проти України. Оскільки росіяни не розуміють значення терміна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження журналістів "Проект".

Журналісти зазначає, що у своєму виступі 24 лютого Путін назвав цілями "так званої спецоперації демілітаризацію і денацифікацію України". Оскільки заяву готували в обстановці секретності, використовувані терміни не встигли опрацювати фахівці.

При цьому російським пропагандистам довелося нескінченно повторювати про "денацифікацію".

"Майже відразу з'ясувалося, що термін-невдалий. Приблизно через тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, у тому числі з питанням про ставлення росіян до основних тез пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Чотири співрозмовники видання-високопоставлений медіаменеджер і близькі до Кремля соціолог і політтехнологи-стверджують, що респонденти не змогли толком пояснити значення терміна "денацифікація". При цьому одне з джерел підкреслило, що росіянам було складно навіть вимовити це слово.

"Після цього у нас почався бардак-щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося", – поскаржився співрозмовник, близький до Кремля.

У зв'язку з цим влада РФ вирішила різко скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі, оскільки зовсім відмовитися від нього було неможливо – "не можна просто забути озвучену президентом мету".

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