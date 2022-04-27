ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія направить в Україну ракети класу Brimstone в найближчі тижні

Новость на русском →
Лондон, Середа 27 квітня 2022 00:46
Британія направить в Україну ракети класу Brimstone в найближчі тижні Фото: Британія відправить в Україну ракети класу Brimstone в найближчі тижні (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заступник Міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі заявив, що Сполучене Королівство в майбутні кілька тижнів поставить Україні високотехнологічні ракети класу Brimstone. Імовірно, це відбудеться до 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times Series.

Хіппі вказав, що постачання можуть здійснитися, поки парламент знаходиться на перерві перед тронною промовою королеви Єлизавети II, яка запланована на 10 травня, вона знаменує відкриття нової сесії британського парламенту.

Самонавідні ракети зазвичай застосовуються з літаків і призначені для ураження як морських, так і сухопутних цілей. Дальність ракет першої моделі - до 20 км, другої модифікації - до 60 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
DAILY
Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Михайло Федоров: Орки навіть не розуміють, що постійно знаходяться під камерами