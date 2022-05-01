Мир на умовах Росії може стати запрошенням до наступної війни, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що мир на умовах Росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ані Україні, ані Європі. А стане запрошенням до наступної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Bild am Sonntag.
За її словами, припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.
"Нам ясно, що санкції можуть бути зняті лише в тому випадку, якщо Росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ані Україні, ані нам в Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - зазначила Бербок.
Вона підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.
"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.
Нагадаємо, раніше Німеччина вивчає можливість поставки самохідних гаубиць для України після того, як Бундестаг підтримав відправку важких озброєнь.
Також стало відомо, що Берлін підтримає санкції проти ядерної галузі Росія.
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