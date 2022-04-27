Зустріч Зеленського та Путіна поки що не визначена, - Подоляк

Сьогодні дата зустрічі президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського й Володимира Путіна не визначена. Туреччина, намагаючись уникнути наслідків для Чорноморського регіону, намагається прискорити завершення війни на території нашої країни.

Про це в коментарі для РБК-Україна повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для Чорноморського регіону несе війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн і контекст зустрічі поки не визначено. З одного боку, спостерігаємо певну інтенсифікацію боєзіткнень на країни, а також спроби остаточно знищити Маріуполь", - заявив Подоляк.

З іншого ж боку, як зауважив радник голови Офісу президента, робочі підгрупи продовжують консультації та готують позиції кожної зі сторін у юридичному плані.

"Як тільки конкретика з'явиться, про це зробимо спеціальне повідомлення", - додав Подоляк.