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ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя

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Середа 27 квітня 2022 20:24
ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя Фото: ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя. Наразі продовжуються переговори з владами Росії й України щодо забезпечення умов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Хака.

"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення", - заявив Хак.

Як відзначив представник, важливо переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя.

"Поки що таких умов на землі немає", - додав він.

Хак зауважив, що підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів.

"Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться прямо зараз", - заявив Хак.

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