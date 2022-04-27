Створена контактна група з питань оборони України, - глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про створення міжнародної контактної групи з питань оборони України. До неї увійдуть понад 40 держав, перше засідання міждержавного об'єднання відбулося у вівторок в Рамштайні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Міністр оборони США оголосив, що активна взаємодія глав оборонних відомств і начальників штабів, яка мала місце у вівторок в Рамштайні, продовжиться у форматі контактної групи з питань оборони України.
Заявлено, що група буде активізувати спільні зусилля, координувати допомогу і зосередити її на перемозі в протистоянні російській агресії. Остін також зазначив, що зустрічі планується проводити як у форматі фізичної присутності, так і в режимі онлайн.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.