Противник намагається поповнити значні втрати техніки, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію на фронтах станом на початок 69-ї доби протистояння російському вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил РФ, що ведуть бойові дії на території України.

У місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 2 травня 2022 року, було знято зі зберігання 17 танків та 60 БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено 7 БпЛА "Орлан-10" та 1 БпЛА "Форпост".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.