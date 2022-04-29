Лавров про можливість завершити війну в Україні до 9 травня: закінчиться після досягнення цілей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на питання про можливість закінчення війни в Україні до 9 травня. Глава МЗС заявив, що вона буде завершена тільки після досягнення всіх поставлених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Міністр в черговий раз звинуватив українську сторону у зриві переговорів щодо гарантій безпеки Україні. Він заявив, що Москва нібито "сумлінно" вела діалог.

"Вона (війна в Україні - ред.) буде завершена, як тільки цілі будуть реалізовані і досягнуті", - сказав Лавров.

Нагадаємо, сьогодні в інтерв'ю польським ЗМІ президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість переговорів з Росією. Він заявив, що після звірств російських окупантів у Бучі та інших містах країни українці готові їх вбити, але якщо є шанс зупинити війну, то потрібно розмовляти.

Відзначимо, в ході бесіди з польськими журналістами Зеленський запропонував формулу гарантій безпеки для країни.

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