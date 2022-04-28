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Окупанти запустили по Одеській області три ракети. Усі були збиті

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Четвер 28 квітня 2022 20:37
Окупанти запустили по Одеській області три ракети. Усі були збиті Фото: окупанти запустили по Одеській області три ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, однак усі вони були збиті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеська ОВА Максима Марченка.

"Хочу розпочати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони, в небі над Одеськими районами були збиті три ворожі ракети. Які летіли вбивати мирних мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", - заявив Марченко.

Також голова Одеської ОВА відзначив, що вчора ворог намагався здійснити розвідку безпілотником, однак він також був збитий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 28 квітня, в Одесі пролунали вибухи.

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