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У Сумській області можливі провокації з використанням безпілотників, - глава ОВА

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Сум, Понеділок 02 травня 2022 04:48
У Сумській області можливі провокації з використанням безпілотників, - глава ОВА Російський дрон "Оріон" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що найближчим часом варто чекати провокацій з боку Російської Федерації з використанням безпілотних літаючих об'єктів. Один з них сьогодні здійснював розвідку на кордоні з Сумською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Живицкого.

"Над територією Сумської області був помічений ворожий безпілотник. Пролітав уздовж кордону. У Генштабі вважають, що найближчим часом можуть бути провокації і обстріли з боку Росії", - заявив Живицький.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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