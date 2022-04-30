ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів
Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили на Донбасі шість атак противника. Знищено понад 80 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Сходу".
Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти зробили шість спроб атакувати позиції ЗСУ. Всі напади успішно відбиті.
За останню добу окупанти втратили:
- особового складу-81 особу;
- танків-3;
- БМП-6;
- БТР-5;
- мінометний розрахунок-1;
- автомобільної техніки-5;
- літаків -1;
- БПЛА-1.
Нагадавши, з початку війни в Україні російські війська втратили убитими понад 23 тисячі осіб, понад 1000 танків, 190 літаків, 155 вертольотів і майже 240 безпілотників.
Війна Росії проти України йде 66-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!