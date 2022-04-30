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ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів

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Донбас, Субота 30 квітня 2022 21:21
ЗСУ відбили на Донбасі шість ворожих атак, знищено понад 80 окупантів Фото: ЗСУ знищили на Донбасі понад 80 окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили на Донбасі шість атак противника. Знищено понад 80 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Сходу".

Протягом сьогоднішнього дня російські окупанти зробили шість спроб атакувати позиції ЗСУ. Всі напади успішно відбиті.

За останню добу окупанти втратили:

  • особового складу-81 особу;
  • танків-3;
  • БМП-6;
  • БТР-5;
  • мінометний розрахунок-1;
  • автомобільної техніки-5;
  • літаків -1;
  • БПЛА-1.

Нагадавши, з початку війни в Україні російські війська втратили убитими понад 23 тисячі осіб, понад 1000 танків, 190 літаків, 155 вертольотів і майже 240 безпілотників.

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