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Мешканців Маріуполя можуть евакуювати вже сьогодні: що відомо

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Маріуполь, Субота 30 квітня 2022 17:14
Мешканців Маріуполя можуть евакуювати вже сьогодні: що відомо Фото: евакуація з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 30 квітня, може відбутись евакуація мешканців Маріуполя. Транспорт для евакуації на підконтрольну Україні територію буде надавати російська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію.
Сьогодні. Від Порт-Сіті", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, незважаючи на надію "може бути всяке".

"Є реальний стриманий, але оптимізм, що сьогодні нарешті вдасться розпочати велику евакуацію. Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвонить у всі колоколи та рельси, аби встигнути і не прогавити. Також (підморгнув) всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режим тиші по маршруту?"- додав він.

Як повідомлялось, російські війська за два місяці вбили вдвічі більше жителів Маріуполя, ніж гітлерівці за два роки окупації під час Другої світової війни. Кількість загиблих оцінюється в понад 20 000.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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