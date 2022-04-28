У Харкові знайшли таємний склад танкових запчастин. Вони призначалися окупантам
У Харкові співробітники СБУ виявили підпільний склад танкових запчастин, які були призначені для російських окупантів. У сховищі знаходились майже 20 танкових двигунів й інші комплектуючі до бронетехніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову із працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА", - пише пресслужба СБУ.
Сумарна вартість виявлених комплектуючих становить близько 1,5 млн доларів.
Як відзначають у СБУ, силові агрегати планувалося передати російським військових у разі їх вторгнення до Харкова. Цими ж двигунами, які зберігалися у підпільному сховищі - досі комплектуються російські танки Т-64.
"На українські танки аналогічної компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни зі збільшеною потужністю і надійністю", - додає пресслужба.
Виявлених комплектуючих достатньо, аби відремонтувати половину танкового батальйону.
"За даним фактом слідчі СБУ уже розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - відзначає СБУ.
Наразі проводяться слідчі заходи щодо встановлення усього кола причетних до злочину осіб.
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