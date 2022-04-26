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Українські десантники в Харківській області знищили російський гелікоптер Ка-52

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 16:09
Українські десантники в Харківській області знищили російський гелікоптер Ка-52 Фото: ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 в Харківській області (twitter.com/qretaxyeta)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські десантники збили ще один російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" в Харківській області. Вартість такої машини становить близько 16 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України.

"Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Має на озброєнні гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс, а також здатний нести авіабомби та іншу зброю.

"Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів", - додали в Генштабі.

Подробиць, як і де точно був збитий гелікоптер окупантів у ЗСУ поки не наводять.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ збили 10 повітряних цілей окупантів, у тому числі три багатоцільових винищувачі, чотири безпілотники і три крилаті ракети.

Відзначити, з початку війни в Україні російська армія втратила понад 150 гелікоптерів, майже 190 літаків і вбитими понад 22 тисяч осіб.

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