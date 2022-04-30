Вижило семеро людей. ЗСУ в Луганській області розбили російських десантників, - Глава ОВА

У Луганській області російські десантники штурмували позиції ЗСУ. Але в результаті вмілої оборони та контрнаступу українські військові повністю знищили підрозділ ворога. Вижити вдалося тільки семи загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

"Сьогодні позиції наших військ штурмували десантники ворожої армії, їх гостинно зустріли воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вижити після зустрічі вдалося тільки семи окупантам, інші були ліквідовані", - повідомив глава Луганської ОВА.

За словами Гайдая, російська армія робить спроби наступати на Сєвєродонецькому і Попаснянському напрямках. Також хочуть повністю захопити Рубіжне і Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.