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Вижило семеро людей. ЗСУ в Луганській області розбили російських десантників, - Глава ОВА

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Луганськ, Субота 30 квітня 2022 04:09
Вижило семеро людей. ЗСУ в Луганській області розбили російських десантників, - Глава ОВА Розбита техніка РФ (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

У Луганській області російські десантники штурмували позиції ЗСУ. Але в результаті вмілої оборони та контрнаступу українські військові повністю знищили підрозділ ворога. Вижити вдалося тільки семи загарбникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.

"Сьогодні позиції наших військ штурмували десантники ворожої армії, їх гостинно зустріли воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вижити після зустрічі вдалося тільки семи окупантам, інші були ліквідовані", - повідомив глава Луганської ОВА.

За словами Гайдая, російська армія робить спроби наступати на Сєвєродонецькому і Попаснянському напрямках. Також хочуть повністю захопити Рубіжне і Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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