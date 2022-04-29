Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters
Україна розраховує в найближчі години провести евакуацію цивільних з території металургійного заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Операція запланована на п'ятницю, 29 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"На сьогодні запланована операція з виведення мирних жителів з заводу", - повідомив виданню співрозмовник в Офісі президента України Володимира Зеленського.
Також повідомляється, що джерело не вдавалося в подробиці операції.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявляв, що організація залучена до переговорів про евакуацію з "Азовсталі".
У Кремлі зазначили, що цивільні можуть вільно вийти з території заводу, а українські військові повинні скласти зброю.
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