Евакуація цивільних з "Азовсталі" запланована на сьогодні, - Reuters

Фото: евакуація з "Азовсталі" запланована на сьогодні (GettyImages)

Україна розраховує в найближчі години провести евакуацію цивільних з території металургійного заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Операція запланована на п'ятницю, 29 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.