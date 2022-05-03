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В Одесі лунають вибухи

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Одеса, Вівторок 03 травня 2022 14:17
В Одесі лунають вибухи Фото: в Одесі лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 травня в Одесі місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в місті. Очевидці інформують про повторні звуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Телеграм-канали.

"Повідомляють про вибух у Одесі. Припускають ППО. Повітряної тривоги нема. Перевіряється інформація", - пишуть в одному з каналів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді Одеси.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки було зруйновано гуртожиток, де загинув 15-річний хлопець.

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