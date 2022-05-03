В Одесі лунають вибухи
Фото: в Одесі лунають вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 3 травня в Одесі місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в місті. Очевидці інформують про повторні звуки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Телеграм-канали.
"Повідомляють про вибух у Одесі. Припускають ППО. Повітряної тривоги нема. Перевіряється інформація", - пишуть в одному з каналів.
Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами влучили по інфраструктурним об'єктам й релігійній споруді Одеси.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки було зруйновано гуртожиток, де загинув 15-річний хлопець.
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