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Байден про припинення поставок Росією газу в Європу: не дозволимо залякувати наших партнерів

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Вашингтон, П'ятниця 29 квітня 2022 07:01
Байден про припинення поставок Росією газу в Європу: не дозволимо залякувати наших партнерів Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявив, що не дозволить Росії залякувати або шантажувати європейських партнерів. США також не дозволять Росії використовувати свою нафту, щоб уникнути наслідків агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Джо Байдена.

"Ми працюємо з іншими країнами, такими як Південна Корея, Японія і Катар, щоб допомогти нашим європейським союзникам, яким Росія загрожує газовим шантажем, задовольнити свої енергетичні потреби іншими способами. Агресія не переможе. Загрози не переможуть", - заявив президент США.

Він також підкреслив, що ситуація, що склалася - це ще одне нагадування про необхідність для Європи й всього світу переходити на чисті джерела енергії. Байден повідомив, що тільки за минулий рік США розгорнули більше сонячних, вітрових і акумуляторних накопичувачів, ніж будь-коли в історії, чого достатньо для живлення 56 мільйонів будинків.

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