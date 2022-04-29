Ракетний удар по Києву: під завалами житлового будинку знайшли загиблого

Під завалами житлового будинку, який постраждав внаслідок вчорашнього ракетного удару по Києву, знайшли загиблого. Розбір завалів триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

"Щойно рятувальники, які продовжують обстеження та розбір завалів житлового будинку у Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого", - зазначив він.

Нагадаємо, увечері 28 квітня російські війська випустили п'ять ракет по Києву, частину з них вдалося збити. Президент України Володимир Зеленський заявив, що від удару Росію не зупинив навіть приїзд генерального секретаря ООН.

На ранок 29 квітня повідомлялося про 10 постраждалих, четверо з яких зазнали поранень і були госпіталізовані.