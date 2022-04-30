ru ua
Сб, 30 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія відстає від графіка наступу на сході України, - Пентагон

Новость на русском →
Субота 30 квітня 2022 00:26
Росія відстає від графіка наступу на сході України, - Пентагон Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За словами представника Пентагону, Росія на кілька днів відстає від графіка військового наступу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"Жорсткий опір українських військ і обережність після того, як Росія не змогла захопити Київ, призвели до повільного і нерівномірного прогресу на Донбасі", - заявив чиновник.

Він також додав, що російські військові продовжують створювати умови для тривалого і масштабного наступу.

За його словами, що Росія намагається сформувати кільце на полі бою, які можна закрити і оточити українські війська, що борються на передовій.

Аналітики вважають, що в своїх короткострокових цілях окупанти прагнуть захопити територію на схід від уявної лінії між Харковом і Донецьком.

За даними Пентагону, у росіян зараз 92 батальйонні тактичні групи на сході і півдні України, і ще більше на російській стороні кордону.

Але ці батальйонні тактичні групи можуть бути не повністю укомплектовані після значних невдач в перші тижні двомісячної війни.

США і європейські союзники передають в Україну важку артилерію, щоб допомогти в обороні, але, враховуючи логістику переміщення десятків гаубиць і необхідність навчання українських сил їх експлуатації, нова техніка як і раніше в основному не знаходиться на передовій.

Нагадаємо, США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України.

Раніше в Пентагоні заявили, що американські війська не братимуть участі в деблокаді Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Пентагон
NEWS
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
66-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я