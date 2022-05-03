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Мер Чернігова розповів, коли в місті знову запрацює громадський транспорт

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Чернігів, Вівторок 03 травня 2022 06:45
Мер Чернігова розповів, коли в місті знову запрацює громадський транспорт Фото: мер Чернігова розповів, коли в місті буде запущений громадський транспорт (t.me/nexta live)
Автор: Роман Мирончук

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що громадський транспорт у Чернігові запрацює у другій-третій декаді травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Атрошенко зазначив, що зараз в місті залишилося 65 автобусів, які можуть почати роботу. При цьому до війни маршрути обслуговували 230 автобусів.

Випускати на лінію наявні автобуси не готові з кількох причин. Перша - перевізники заздалегідь просять близько 7 мільйонів гривень з міського бюджету на ремонт техніки, заправку та інше. За словами мера Чернігова, грошей у міському бюджеті немає.

"Я вважаю, що це втрачений рік для Чернігова. Нам би хоч як-небудь його пережити. Тому може знадобитися якась суттєва позапланова допомога, яку ми не закладали в бюджет - будемо дивитися. Я не виключаю, що її потрібно буде робити. Але це потрібно ще додатково нам думати з цього приводу", - заявив Атрошенко.

Крім того, за його словами, в місті не вистачає водіїв і палива, на яке ціни значно зросли. В таких умовах вартість проїзду повинна збільшиться з 8 до 10-12 гривень.

"По-розумному зараз хоча б квартал або два, а краще до кінця року, зробити це безкоштовним - транспорт. Ми не можемо цього зробити і платити за кілометр так, як ми закладали в програму, коли будуть нові автобуси", - додав мер.

Він також заявив, що міська рада не хоче поспішати у вирішенні питання із запуском громадського транспорту в місті. Зараз тривають консультації з перевізниками.

Нагадаємо, у Чернігівській та Сумській областях йде генеральне прибирання.

Раніше в зруйнованому окупантами Чернігові демонтували пам'ятник Пушкіну.

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