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Ракетний обстріл залізничних станцій став одним з найважчих ударів РФ, - Камишин

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 17:48
Ракетний обстріл залізничних станцій став одним з найважчих ударів РФ, - Камишин Фото: голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин (скрін відео ютуб Latifundist)
Автор: Олександр Мороз

Ракетний обстріл п'яти залізничних станцій вранці 25 квітня став одним з найважчих ударів російських окупантів. Відновлення інфраструктури займе кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Укрзалізниці" Олександра Камишина в ефірі телемарафону.

"За всю історію війни це один з найважчих ударів нашого ворога. Це системний удар по п'яти станціях. Всі ці ракетні удари були зроблені протягом години. Ворог продовжує системно бити залізничну інфраструктуру... Поїзди поїхали, але повна ліквідація всіх інфраструктурних втрат займе місяці", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вранці противник завдав ракетні удари по залізничних станціях у Жмеринці та Козятині (Вінницька область), Коростені (Житомирська область), а також у Львівській та Рівненській областях.

В результаті ударів по Жмеринці та Козятину загинули не менше п'яти осіб.

Детальніше в матеріалі "Повітряна тривога! Під ракетним ударом об'єкти УЗ, потяги затримуються: що відомо".

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Укрзалізниця Війна Росії проти України
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