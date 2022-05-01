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Близько 23500 військових і 84 крилаті ракети: Генштаб назвав втрати Росії

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Київ, Неділя 01 травня 2022 11:13
Близько 23500 військових і 84 крилаті ракети: Генштаб назвав втрати Росії Фото: станом на 1 травня знищено 23500 окупантів та 84 ракети ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 500 своїх військових. Також було збито 84 крилаті ракети, 1026 танків та понад 450 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1026 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
  • артилерійських систем - 451 (+15) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 80 (+3) од,
  • літаків - 192 (+2) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),
  • спеціальна техніка - 32 (+0).
  • крилаті ракети (збито) - 84.

За даними Генштабу, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили черговий російський танк у Донецькій області.

Додамо, також повідомлялося, що українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.

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