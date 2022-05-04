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Через збройну агресію Росії постраждали понад 627 українських дітей

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Середа 04 травня 2022 08:45
Через збройну агресію Росії постраждали понад 627 українських дітей Фото: в Україні загинули 220 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 627 дітей. Жертвами стали понад 220 неповнолітніх, ще 407 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1584 заклади освіти, з них 118 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через збройну агресію Росії постраждали понад 627 українських дітей

Нагадаємо, в Україні збільшили допомогу дітям, за яких через війну не сплачують аліментів.

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