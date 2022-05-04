Через збройну агресію Росії постраждали понад 627 українських дітей

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 627 дітей. Жертвами стали понад 220 неповнолітніх, ще 407 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16. Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1584 заклади освіти, з них 118 зруйновано повністю. Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.