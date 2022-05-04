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Окупанти перебувають на "Азовсталі". Зв'язок з "Азовом" відновився, - Арахамія

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Середа 04 травня 2022 20:02
Окупанти перебувають на "Азовсталі". Зв'язок з "Азовом" відновився, - Арахамія Фото: голова делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українська влада відновила зв’язок із захисниками Маріуполя, які наразі перебувають на території "Азовсталі". Російські окупанти вже на території комбінату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови делегації України на переговорах з Росією Давида Арахамії у коментарі для "Радіо Свобода".

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже", - заявив Арахамія.

Подробиці ситуації голова української делегації не навів.

Яка ситуація на "Азовсталі":

"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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