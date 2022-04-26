Україна просить у США 2 млрд доларів щомісяця в якості екстреної допомоги

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що Україна просить адміністрацію Байдена надавати не менше 2 млрд доларів на місяць в якості надзвичайної економічної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Виступаючи у Вашингтоні на зустрічах з високопоставленими офіційними особами США, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна просить в цілому не менше 5 млрд доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, з яких близько 2 млрд доларів надходять із США для покриття витрат країни на невідкладні потреби на квітень, травень і червень", - йдеться в повідомленні.

США вже надали Україні близько 1 млрд доларів економічної підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії. Адміністрація Байдена також оголосила минулого тижня, що виділяє Україні допомогу в розмірі 500 млн доларів з попереднього пакета допомоги, схваленого Конгресом у березні.

Крім того, президент Джо Байден оголосив про окремі транші військової допомоги Україні.

Законодавці, швидше за все, підтримають фінансування України на двопартійній основі. За словами Марченка, через війну український уряд зараз може збільшити податкові надходження тільки на 54% своїх витрат - ця цифра не включає військові витрати.