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Салтівка під інтенсивними обстрілами: у декількох районах Харкова просять не залишати укриттів

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Харків, Неділя 01 травня 2022 11:48
Салтівка під інтенсивними обстрілами: у декількох районах Харкова просять не залишати укриттів Фото: в декількох районах Харкова просять не залишати укриттів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Житловий масив Салтівка у Харкові зараз під масованими обстрілами російських окупантів. Тому жителів північних та східних районів міста просять не виходити з укриттів протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами Салтівки Департамент цивільного захисту населення ХОВА закликає жителів північних та східних районів Харкова не виходити з укриття протягом усього дня навіть за відсутності повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області через ворожі обстріли за добу сталося 15 пожеж.

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