Путін візьме участь у саміті G20. Раніше на нього запросили Зеленського

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії. Він пройде в листопаді 2022 року на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Індонезії Джоко Відодо.

За його словами, в телефонній розмові з Путіним він обговорив ситуацію в Україні, включаючи переговорний процес.

"Я ще раз підкреслив важливість негайного припинення війни. Я також підкреслюю, що потрібно пропонувати мирне рішення, і Індонезія готова внести свій внесок у мирні зусилля. З цього приводу президент Путін висловив подяку за запрошення на саміт G20 і сказав, що візьме участь", - зазначив Відодо.