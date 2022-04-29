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Путін візьме участь у саміті G20. Раніше на нього запросили Зеленського

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Джакарта, П'ятниця 29 квітня 2022 15:02
Путін візьме участь у саміті G20. Раніше на нього запросили Зеленського Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії. Він пройде в листопаді 2022 року на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Індонезії Джоко Відодо.

За його словами, в телефонній розмові з Путіним він обговорив ситуацію в Україні, включаючи переговорний процес.

"Я ще раз підкреслив важливість негайного припинення війни. Я також підкреслюю, що потрібно пропонувати мирне рішення, і Індонезія готова внести свій внесок у мирні зусилля. З цього приводу президент Путін висловив подяку за запрошення на саміт G20 і сказав, що візьме участь", - зазначив Відодо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Індонезії запросив на саміт G20 українського лідера Володимира Зеленського, оскільки війна Росії проти України суттєво вплине на економіку провідних країн світу.

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G20 Володимир Зеленський Володимир Путін
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