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Генштаб відповів на чутки про "незамінування" Чонгару: міст був замінований

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Чонгар, Понеділок 25 квітня 2022 23:59
Генштаб відповів на чутки про "незамінування" Чонгару: міст був замінований Фото: (dpsu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Чонгарський міст у Херсонської області був замінований українськими військовими, при цьому бійцям ЗСУ протистояли сили противника, що перевищували за чисельністю в 15 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Так, військові спростували поширювані в мережі домисли та неправдиву інформацію щодо моста, який нібито був розмінований, що дозволило перебратися по ньому військам РФ на початку повномасштабного вторгнення.

"Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Усі висновки щодо правомірності прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення", - наголошується в повідомленні.

У Генштабі також підкреслюють, що ЗСУ виконують завдання за призначенням, керуючись виключно національними інтересами та діють відповідно до обстановки, що склалася.

"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу", - йдеться в заяві.

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