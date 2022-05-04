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Відмова від нафти та заборони для патріарха Кирила. ЗМІ опублікував проект 6-го пакету санкцій ЄС

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Брюссель, Середа 04 травня 2022 18:42
Відмова від нафти та заборони для патріарха Кирила. ЗМІ опублікував проект 6-го пакету санкцій ЄС Фото: ЗМІ опублікував проект 6-го пакету санкцій ЄС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Документи з попередніми варіантами санкційних рішень Європейського Союзу проти Росії опинилися в розпорядженні журналістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У новому пакеті антиросійських санкцій, найімовірніше, буде запровадження ембарго на нафту з РФ упродовж 6-8 місяців. Прямо чи опосередковано купувати, імпортувати та транспортувати сиру нафту чи нафтопродукти готуються заборонити.

Також відключать від SWIFT три російські фінансові установи – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" та "Россельхозбанк". Окрім того, під санкції потраплять 3 російські телеканали ("Россия РТР", "Россия 24", "ТВ-Центр International").

Санкційний перелік компаній та фізичних осіб європейські чиновники планують поповнити на 16 підприємств і 57 громадян. До списку, ймовірно, потраплять:

  • донька та дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова;
  • патріарх РПЦ Кирило Гундяєв;
  • генерал-полковник, "м'ясник Маріуполя" Михайло Мізінцев;
  • командування 64-ї окремої мотострілкової бригади, що вчинила різанину в Бучі на чолі з полковником Азатбеком Омурбековим.

"Європейський Союз засуджує в найсуворіший спосіб звірства, які, як повідомляється, були скоєні російськими збройними силами в Бучі та інших українських містах. ЄС підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права збройними силами Росії в Україні", – йдеться в обґрунтуванні рішення ЄС.

До слова, Євросоюз наразі не узгодив новий пакет антиросійських санкцій через позицію чотирьох держав.

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