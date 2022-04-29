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Близько 23 000 військових і майже 190 літаків: названо втрати Росії на війні

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 10:37
Близько 23 000 військових і майже 190 літаків: названо втрати Росії на війні Фото: станом на 29 квітня знищено 23 000 окупантів та 189 літаків РФ (t me ressentiment channel)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 23 000 своїх солдатів убитими. Також було ліквідовано 189 літаків та 986 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 23000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 986 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
  • артилерійських систем - 435 (+4) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 73 (+1) од,
  • літаків - 189 (+2) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки -1695 (+7) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14).
  • спеціальна техніка - 31 (+0).
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в небі над Дніпропетровською областю українські військові збили російський безпілотник.

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