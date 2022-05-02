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Сьогодні ввечері або завтра зранку будуть у Запоріжжі. У Маріуполі розпочалась евакуація

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Маріуполь, Понеділок 02 травня 2022 11:41
Сьогодні ввечері або завтра зранку будуть у Запоріжжі. У Маріуполі розпочалась евакуація Фото: у Маріуполі розпочалась евакуація (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі сьогодні, 2 травня, розпочалася евакуація мирного населення. Евакуаційні автобуси вже вирушили до Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника міського голови Петра Андрющенка Радіо Свобода.

За його словами, евакуаційні автобуси вже вирушили з Маріуполя. Вони підберуть людей у Мангуші та Бердянську. Колона прибуде до Запоріжжя сьогодні ввечері або завтра зранку.

"За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", - заявив Андрющенко.

Він також підтвердив, що окупанти вночі обстрілювали територію "Азовсталі".

Раніше ми повідомляли, що початок евакуації з Маріуполя перенесли на 2 травня.

Маршрут колони пройде через Токмак та Василівку. Людям дозволили приєднатися на власному транспорті.

Крім того, жителям Маріуполя доведеться пройти фільтрацію окупантів у Мангуші.

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