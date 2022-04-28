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Окупанти вводять рублеву зону в Херсонській області з 1 травня

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Херсон, Четвер 28 квітня 2022 08:50
Окупанти вводять рублеву зону в Херсонській області з 1 травня Фото: Херсон хочуть завести в рублеву зону (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти вводять рублеву зону в Херсонській області з 1 травня. Кілька місяців в окупованих районах ходитимуть російський рубль та українська гривня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов, "перехідний період" триватиме чотири місяці, після чого російський рубль стане єдиною валютою в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв про те, що відповіддю на рублеву окупацію Херсонської та Запорізької областей повинні стати санкції проти всієї банківської та фінансової системи Росії.

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