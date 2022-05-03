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Великобританія виділить Україні 300 млн фунтів стерлінгів військової допомоги: що до неї увійде

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Лондон, Вівторок 03 травня 2022 01:04
Великобританія виділить Україні 300 млн фунтів стерлінгів військової допомоги: що до неї увійде Борис Джонсон (Фото: bbc.com)
Автор: Константин Широкун

У понеділок Великобританія заявила, що надасть Україні додатковий пакет військової допомоги в розміні 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в нову партію поставок увійде обладнання для радіоелектронної боротьби, протибатарейні радіолокаційні системи і ін. Раніше Великобританія вже відправила Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем ППО, а також інші боєприпаси й вибухові речовини.

В офісі прем'єр-міністра Бориса Джонсона також заявили, що запропонують Києву прилади нічного бачення, інструменти для придушення супутникового зв'язку, важкі безпілотники та броньовані легкові автомобілі для цивільних чиновників.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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