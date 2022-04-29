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Ізраїль і Болгарія рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я якнайшвидше

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П'ятниця 29 квітня 2022 01:14
Ізраїль і Болгарія рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я якнайшвидше Фото: Йоель Ліон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ізраїль закликає своїх громадян негайно покинути територію Придністровського регіону Молдови у зв'язку з недавніми вибухами та обстрілами в так званій "ПМР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ізраїльського дипломата і представника МЗС Йоеля Ліона у Twitter.

"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там - обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше", - йдеться в публікації.

Також МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення обстановки в цьому регіоні Молдови.

Додамо, що з аналогічним закликом виступило також і МЗС Болгарії. Відомство також підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до найвищої - п'ятої.

"З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові та навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами", - вказується в заяві міністерства.

Нагадаємо, що російські війська в Придністров'ї приведені в бойову готовність після інцидентів з вибухами і обстрілами.

Українська сторона вважає, що такими провокаціями РФ намагається втягнути окупований регіон у війну проти України. За даними Генштабу, Кремль планує завдати ракетного удару по Придністров'ю, щоб звинуватити в ньому нашу країну.

При цьому президент Молдови Санду називала ситуацію в Придністров'ї наслідком внутрішніх розборок.

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Ізраїль Приднестровье Болгария
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