"Перемогти Росію так, щоб вона ослабла": ЗМІ розповіли про зміну стратегії США щодо РФ

Президент США Джо Байден вирішив змінити стратегію щодо Росії після візиту американських чиновників в Україну. Її мета тепер полягає в тому, щоб перемогти РФ на полі бою настільки рішуче, що РФ не зможе здійснити будь-яких нових атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як інформує видання, посилаючись на джерела в Раді національної безпеки США, якщо раніше у Вашингтоні планували, як зробити це вторгнення стратегічним провалом для Росії, то зараз зусилля Штатів націлені на російську оборонну промисловість, "щоб підірвати економічну та військову міць РФ".

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Одна з наших цілей полягала в тому, щоб обмежити здатність Росії зробити щось подібне знову. Ось чому ми озброюємо українців зброєю та обладнанням, щоб захистити себе від російських нападів, і саме тому ми використовуємо санкції та експортний контроль, які безпосередньо націлені на оборонну промисловість Росії, щоб підірвати економічну та військову міць Росії, загрожувати та нападати на її сусідів", - цитує видання співрозмовника.

CNN стверджує, тепер серед американських та західних чиновників зростає усвідомлення, особливо після "різанини в Бучі", що Росії потрібно "так сильно постраждати економічно та на полі бою, щоб її агресія назавжди була зупинена".

Зокрема, посадовці адміністрації Байдена з оптимізмом дивляться на те, що це досяжна мета, повідомили джерела CNN.

"Посадовці адміністрації та джерела в Конгресі заявили, що, на їхню думку, військова підтримка України, що триває, може призвести до значних ударів по Росії, які пошкодять її довгостроковий військовий потенціал", - додають у виданні.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони США (Пентагону) Ллойд Остін впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Але для цього їй знадобиться "правильне оснащення і правильна підтримка".

При цьом Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що суверенна і незалежна Україна проіснує набагато довше, чим Володимир Путін залишатиметься президентом Росії.

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