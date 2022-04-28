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Окупанти зранку обстріляли житлові квартали Донецької області. Є загиблі

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Четвер 28 квітня 2022 14:54
Окупанти зранку обстріляли житлові квартали Донецької області. Є загиблі Фото: окупанти зранку обстріляли житлові квартали Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку відкрили ракетний обстріл по території Нью-Йорку Донецької області. Внаслідок вогню загинули троє людей, ще троє постраждали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені дев'ять приватних будинків. Точна кількість руйнувань уточнюється.

"Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити", - пише Кириленко.

Фото: окупанти зранку обстріляли житлові квартали Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

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