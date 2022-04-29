Чехія відмовилася платити за російський газ рублями
Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не буде оплачувати російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення постачання нафти з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Фіала і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії", - сказав Фіала про можливість оплачувати російський газ рублями.
Він додав, що ті країни і компанії, які погоджуються на ультиматум Росії, роблять помилку. За його словами, оплата газу рублями - це порушення санкцій ЄС.
Фіала також зазначив, що Чехія і Польща домовилися створити групу для реагування на припинення постачання нафти з Росії. Він уточнив, що Прага і Варшава допускають такий сценарій і готуються до нього.
Нагадаємо, раніше Польща запропонувала штрафувати країни ЄС, які погодилися оплачувати російський газ рублями.
Зазначимо, від оплати газу рублями відмовилися Азербайджан і Фінляндія.
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