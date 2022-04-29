Наступ військ РФ застопорився, ворог сконцентрувався на обстрілах, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 65-ї доби протистояння російському повномасштабному вторгненню. Ворожі війська не проводили активних наступальних дій, проте активізували обстріли.

Про це 29 квітня пише РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках війська РФ не проводили активних дій, і не зафіксовано ознак формування ворожих наступальних угруповань.

На Сіверському напрямку також не виявлено змін у діяльності та складі ворожого угруповання.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова і намагаються здійснювати вогневе ураження ЗСУ на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку рашисти активних наступальних дій не проводили, зосередивши основні зусилля на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій наших підрозділів Сил оборони, та артилерійських обстрілах.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог з метою недопущення перегрупування військ ЗСУ обстрілює наші позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

Загарбники продовжують блокування українських підрозділів у Маріуполі районі заводу"Азовсталь".

"На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом", - розповіли в Генштабі.

За попередню добу військові ЗСУ уразили 15 повітряних цілей ворога: 1 літак, 5 крилатих ракет і 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники за минулу добу на Донбасі відбили 9 атак військ РФ, знищивши 6 танків, 1 артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, 1 автомобіль і 1 зенітну установку.