По Дніпропетровській області РФ завдала ракетних ударів, працюють сили ППО
Фото: Дніпропетровщина зазнала ракетного удару 3 травня (nationalinterest.org)
Російські військові завдали кількох ударів по Дніпропетровській області. Повітряна тривога по регіону триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпро Обласний.
"Нам пишуть про чотири прильоти в області! Проте працює ППО! Тримаємося! Залишаємося в укриттях!" – ідеться в повідомленні.
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Нагадаємо, що Львівщина зазнала ракетних ударів військ РФ.
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